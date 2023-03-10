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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не будет обращаться к «ПСЖ» по трансферу Мбаппе

10 Марта 2023 • 10:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
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11.03 16:00

Мадридский «Реал» не намерен обращаться к «ПСЖ» для трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Если верить журналисту Хосепу Педреролю, «королевский клуб», сейчас сделка выглядит маловероятной.

При этом источник отмечает, что всё станет реально при одном условии – если «ПСЖ» сам обратится к «Реалу» и озвучит свои финансовые требования по Мбаппе. Если эти условия устроят «королевский клуб», трансфер вполне может осуществиться.

Напомним, на днях Мбаппе вместе с «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала от мюнхенской «Баварии». Француз также недавно стал лучшим бомбардиром в истории парижан, забив свой 201-й гол за команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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