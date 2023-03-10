«Реал» поддерживает связь с Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе по-прежнему интересен мадридскому «Реалу».

В прошлом году француз отказал «сливочным» ради подписания нового договора с «ПСЖ». Согласно сведениям журналиста Марио Кортеханы, с тех пор представители «Реала» неоднократно связывались с игроком, а после чемпионата мира в Катаре контакты лишь усилились. По слухам, 24-летний форвард может покинуть ряды парижан уже предстоящим летом.

Трансферная стоимость Килиана Мбаппе, по оценке Transfermarkt, составляет 180 млн евро. Действующий контракт звезды «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2025 года.