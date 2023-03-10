«ПСЖ» готов указать на выход трём игрокам

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает расстаться с рядом игроков после завершения текущего сезона.

Команда Кристофа Галтье не смогла преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии» со счётом 0:3 по сумме двух встреч. Согласно сведениям французских СМИ, неудача на европейской арене может дорого обойтись не только тренеру, но и некоторым игрокам: «ПСЖ» планирует выставить на трансфер левого защитника Хуана Берната и полузащитника Карлоса Солера. Кроме того, клуб охотно рассмотрит возможность продажи 20-летнего нападающего Уго Экитике, если в межсезонье к нему проявят интерес.