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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может пожертвовать Месси ради летних трансферов

10 Марта 2023 • 01:38 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
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11.03 23:00

«Пари Сен-Жермен» может расстаться с Лионелем Месси из-за контрактных требований игрока.

Недавняя встреча руководства клуба с представителями аргентинца не приблизила стороны к договорённости по новому контракту. В «ПСЖ» не готовы удовлетворить любые требования 35-летней суперзвезды ради продолжения сотрудничества. Кроме того, как отмечают французские СМИ, в клубе понимают, что для реализации задуманных перестроек в составе потребуются значительные средства, которых может не хватить в случае продления соглашения с одним из самых высокооплачиваемых игроков в мировом футболе.

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Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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БРЕСТ ПСЖ
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