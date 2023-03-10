«ПСЖ» может пожертвовать Месси ради летних трансферов

«Пари Сен-Жермен» может расстаться с Лионелем Месси из-за контрактных требований игрока.

Недавняя встреча руководства клуба с представителями аргентинца не приблизила стороны к договорённости по новому контракту. В «ПСЖ» не готовы удовлетворить любые требования 35-летней суперзвезды ради продолжения сотрудничества. Кроме того, как отмечают французские СМИ, в клубе понимают, что для реализации задуманных перестроек в составе потребуются значительные средства, которых может не хватить в случае продления соглашения с одним из самых высокооплачиваемых игроков в мировом футболе.