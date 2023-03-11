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Каземиро: «Как «Реал» год назад прошёл «ПСЖ»? Думал, их невозможно пройти, они были лучше нас»

11 Марта 2023 • 11:08 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.00 2 11.50
Через 4 ч. 8 мин.

Бывший полузащитник «Реала» Каземиро объяснил, как «сливочным» год назад удалось пройти «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече парижане одержали минимальную победу 1:0, а в ответной – повели в счёте в первом тайме. Тем не менее, нападающий Карим Бензема затем оформил хет-трик и вывел свою команду в четвертьфинал.

«Как «Реал» год назад прошёл «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов? После первого матча я думал, их невозможно пройти, они были лучше нас. В ответной встрече у «Реала» было секретное оружие – наши фанаты», – цитирует Каземиро Madrid Xtra.

С прошлого лета Каземиро защищает цвета «Манчестер Юнайтед», в составе которого уже успел завоевать один трофей – Кубок лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ Каземиро
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Комментарии (1)
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Sergey999
11 Марта 2023 в 11:32
Так у них характера нет)) и лидеров нет)) так одни распиаренные леетяи)))
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