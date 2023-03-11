Каземиро: «Как «Реал» год назад прошёл «ПСЖ»? Думал, их невозможно пройти, они были лучше нас»

Бывший полузащитник «Реала» Каземиро объяснил, как «сливочным» год назад удалось пройти «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече парижане одержали минимальную победу 1:0, а в ответной – повели в счёте в первом тайме. Тем не менее, нападающий Карим Бензема затем оформил хет-трик и вывел свою команду в четвертьфинал.

«Как «Реал» год назад прошёл «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов? После первого матча я думал, их невозможно пройти, они были лучше нас. В ответной встрече у «Реала» было секретное оружие – наши фанаты», – цитирует Каземиро Madrid Xtra.

С прошлого лета Каземиро защищает цвета «Манчестер Юнайтед», в составе которого уже успел завоевать один трофей – Кубок лиги.