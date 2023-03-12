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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе настиг Кавани по количеству голов в чемпионате Франции за «ПСЖ»

12 Марта 2023 • 18:41 Комментировать
Брест
1:2
ПСЖ
окончен

В матче двадцать седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» одержал непростую победу над «Брестом», а Килиан Мбаппе забил один из голов своего клуба.

Как оказалось, это был 138-й мяч Мбаппе в чемпионате Франции за «ПСЖ», и он повторил рекордное достижение уругвайца Эдинсона Кавани, также забившего 138 мячей. Правда, если Кавани для этого потребовались 200 матчей, то Мбаппе оказался еще эффективнее - 165 игр.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В следующем туре чемпионата гегемон французского футбола сыграет дома с «Ренном», это случится девятнадцатого марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эдинсон Кавани Килиан Мбаппе
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