​Мбаппе настиг Кавани по количеству голов в чемпионате Франции за «ПСЖ»

В матче двадцать седьмого тура французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» одержал непростую победу над «Брестом», а Килиан Мбаппе забил один из голов своего клуба.

Как оказалось, это был 138-й мяч Мбаппе в чемпионате Франции за «ПСЖ», и он повторил рекордное достижение уругвайца Эдинсона Кавани, также забившего 138 мячей. Правда, если Кавани для этого потребовались 200 матчей, то Мбаппе оказался еще эффективнее - 165 игр.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В следующем туре чемпионата гегемон французского футбола сыграет дома с «Ренном», это случится девятнадцатого марта.