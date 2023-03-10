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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье – о вылете из Лиги чемпионов: «Нам нужно двигаться вперёд»

10 Марта 2023 • 15:34 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
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11.03 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не отчаивается после вылета своей команды из Лиги чемпионов. Напомним, по сумме двух матчей парижане проиграли в ⅛ финала мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3.

«Конечно, я был разочарован, но затем мы вышли на тренировку и снова начали работать. Команде нужно двигаться вперёд», – заявил Галтье на пресс-конференции.

Галтье наверняка останется тренером «ПСЖ» до конца сезона, но по окончанию кампании француз вполне может потерять работу. В качестве потенциальной замены Кристофу рассматриваются Тьяго Мотта и Томас Тухель.

Галтье возглавил «ПСЖ» прошлым летом, покинув перед этим «Ниццу».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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БРЕСТ ПСЖ
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