Галтье – о вылете из Лиги чемпионов: «Нам нужно двигаться вперёд»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не отчаивается после вылета своей команды из Лиги чемпионов. Напомним, по сумме двух матчей парижане проиграли в ⅛ финала мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3.

«Конечно, я был разочарован, но затем мы вышли на тренировку и снова начали работать. Команде нужно двигаться вперёд», – заявил Галтье на пресс-конференции.

Галтье наверняка останется тренером «ПСЖ» до конца сезона, но по окончанию кампании француз вполне может потерять работу. В качестве потенциальной замены Кристофу рассматриваются Тьяго Мотта и Томас Тухель.

Галтье возглавил «ПСЖ» прошлым летом, покинув перед этим «Ниццу».