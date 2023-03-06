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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар прокомментировал досрочное завершение сезона из-за травмы

06 Марта 2023 • 22:17 Комментировать (1)
Брест
...
ПСЖ
11.03 23:00

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар в соцсетях прокомментировал досрочное для себя завершение сезона из-за травмы.

«Я вернусь ещё сильнее», - написал 31-летний бразилец в своей соцсети, приложив фото, где он стоит на костылях.

Напомним, что бразильский нападающий в феврале очередной раз повредил своё слабое место - голеностоп. Дело было во время победного для парижан матча с «Лиллем» (4:3) в рамках Лиги 1. После игры врачи зафиксировали у Неймара растяжение и повреждение связок голеностопа, а позже настояли на оперативном вмешательстве.

Ранее Неймар на костылях посетил матч своей команды против «Нанта» в Лиге 1 и застал достижение Килиана Мбаппе, который стал лучшим страйкером в истории «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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БРЕСТ ПСЖ
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Комментарии (1)
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InterSan
06 Марта 2023 в 22:32
Никакие АПЛ ему не подойдут. Там сломают так, что уже не вернётся. Наверняка доиграет контракт в ПСЖ и поедет на восток за жирным контрактом.
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