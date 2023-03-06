Неймар прокомментировал досрочное завершение сезона из-за травмы

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар в соцсетях прокомментировал досрочное для себя завершение сезона из-за травмы.

«Я вернусь ещё сильнее», - написал 31-летний бразилец в своей соцсети, приложив фото, где он стоит на костылях.

Напомним, что бразильский нападающий в феврале очередной раз повредил своё слабое место - голеностоп. Дело было во время победного для парижан матча с «Лиллем» (4:3) в рамках Лиги 1. После игры врачи зафиксировали у Неймара растяжение и повреждение связок голеностопа, а позже настояли на оперативном вмешательстве.

Ранее Неймар на костылях посетил матч своей команды против «Нанта» в Лиге 1 и застал достижение Килиана Мбаппе, который стал лучшим страйкером в истории «ПСЖ».