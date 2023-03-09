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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кампуш считает Бернарду Силву одной из главных целей «ПСЖ»

09 Марта 2023 • 22:00 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
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11.03 20:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Португальский футболист находился в сфере интересов парижского гранда ещё в прошлом году, и на днях в прессе вновь появились слухи о возможном переезде 28-летнего игрока во Францию. Согласно сведениям известного журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» действительно всерьёз претендует на Силву. Футбольный советник клуба Луиш Кампуш считает лидера «горожан» одной из главных трансферных целей на лето.

Эксперты портала Transefermarkt оценивают стоимость Бернарду Силвы в 80 млн евро. Контракт хавбека с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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