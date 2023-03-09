Тактические проблемы – главная причина возможного увольнения Галтье из «ПСЖ»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может лишиться работы в связи с тактическими трудностями.

Команда под руководством специалиста уверенно начала сезон, не проиграв ни одного матча до перерыва на чемпионат мира, однако затем начала регулярно допускать осечки в Лиге 1, вылетела из Кубка Франции и вновь потерпела неудачу в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. Согласно сведениям журналиста Марка Мехенуа, вероятность ухода Галтье из «ПСЖ» очень велика, и главная причина – тактика. Именно после изменения рисунка игры парижане стали показывать значительно менее убедительные результаты, что негативно повлияло на уверенность игроков и руководства в пригодности наставника.