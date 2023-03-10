Малуда: «Я бы хотел видеть в «Челси» Кейна и Мбаппе»

Бывший футболист «Челси» Флоран Малуда посоветовал клубу подписать двух суперзвёзд.

Лондонский гранд уже потратил на трансферы более 600 млн евро с начала текущего сезона, однако преуспеть в Премьер-лиге это пока не помогает. По словам Малуда, клубу нужны новые громкие подписания: «Челси» обязательно должен присоединиться к гонке за Кейном. Гарри – форвард мирового класса, он отлично знает чемпионат. «Челси» нужен игрок, забивающий столько голов.

Также я бы хотел видеть в «Челси» Мбаппе. Клуб всегда должен присматриваться к топ-игрокам, и вокруг Килиана можно было бы построить новую молодую команду. Соблазнит ли Мбаппе предложение «Челси»? Всё возможно», – цитирует Мэттью Дебоно француза.