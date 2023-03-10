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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Малуда: «Я бы хотел видеть в «Челси» Кейна и Мбаппе»

10 Марта 2023 • 01:02 Комментировать (1)
Лестер
...
Челси
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11.03 18:00

Бывший футболист «Челси» Флоран Малуда посоветовал клубу подписать двух суперзвёзд.

Лондонский гранд уже потратил на трансферы более 600 млн евро с начала текущего сезона, однако преуспеть в Премьер-лиге это пока не помогает. По словам Малуда, клубу нужны новые громкие подписания: «Челси» обязательно должен присоединиться к гонке за Кейном. Гарри – форвард мирового класса, он отлично знает чемпионат. «Челси» нужен игрок, забивающий столько голов.

Также я бы хотел видеть в «Челси» Мбаппе. Клуб всегда должен присматриваться к топ-игрокам, и вокруг Килиана можно было бы построить новую молодую команду. Соблазнит ли Мбаппе предложение «Челси»? Всё возможно», – цитирует Мэттью Дебоно француза.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси ПСЖ Флоран Малуда Гарри Кейн Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
10 Марта 2023 в 01:45
Отличным был левым крайком...
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