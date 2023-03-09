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Камоцци: «Переход в «ПСЖ» является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший»

09 Марта 2023 • 14:56 Комментировать (1)
Брест
...
ПСЖ
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11.03 23:00

Бывший помощник Леонида Федуна в столичном «Спартаке» Франко Камоцци высказался о перспектив Александра Головина в «Пари Сен-Жермен».

«Переход в «ПСЖ» для меня является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший, в том числе и для Головина. Лучше поехать в «Лион» или ещё куда-нибудь», — заявил итальянский функционер, чьи слова цитирует Metaratings.ru

Напомним, что «Пари Сен-Жермен» накануне, 8 марта, прекратил борьбу за титул победителей Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч со счётом 0:3 мюнхенской «Баварии» уже в первом этапе плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Франко Камоцци
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БРЕСТ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Марта 2023 в 15:22
Ну почему?... Хочешь стать Чемпионом Мира - переходи в ПСЖ... Хе-хе..
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