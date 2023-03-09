Камоцци: «Переход в «ПСЖ» является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший»

Бывший помощник Леонида Федуна в столичном «Спартаке» Франко Камоцци высказался о перспектив Александра Головина в «Пари Сен-Жермен».

«Переход в «ПСЖ» для меня является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший, в том числе и для Головина. Лучше поехать в «Лион» или ещё куда-нибудь», — заявил итальянский функционер, чьи слова цитирует Metaratings.ru.

Напомним, что «Пари Сен-Жермен» накануне, 8 марта, прекратил борьбу за титул победителей Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч со счётом 0:3 мюнхенской «Баварии» уже в первом этапе плей-офф.