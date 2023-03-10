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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье останется в «ПСЖ» до конца сезона

10 Марта 2023 • 12:46 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
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11.03 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сохранит свою работу до конца нынешнего сезона. Как сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях, руководство парижан не намерено менять тренера по ходу сезона, несмотря на сомнительные методы работы.

Напомним, «ПСЖ» на днях вылетел из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала. Команда не смогла забить ни одного гола в двухматчевом противостоянии с мюнхенской «Баварией».

Летом «ПСЖ» может назначить нового тренера. Ранее ходили слухи о возможном возвращении Томаса Тухеля. Среди кандидатов также есть наставник «Болоньи» Тьяго Мотта, ранее выступавший за «ПСЖ» в качестве футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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