Галтье останется в «ПСЖ» до конца сезона

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сохранит свою работу до конца нынешнего сезона. Как сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях, руководство парижан не намерено менять тренера по ходу сезона, несмотря на сомнительные методы работы.

Напомним, «ПСЖ» на днях вылетел из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала. Команда не смогла забить ни одного гола в двухматчевом противостоянии с мюнхенской «Баварией».

Летом «ПСЖ» может назначить нового тренера. Ранее ходили слухи о возможном возвращении Томаса Тухеля. Среди кандидатов также есть наставник «Болоньи» Тьяго Мотта, ранее выступавший за «ПСЖ» в качестве футболиста.