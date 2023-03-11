Кампуш прошлым летом мог оказаться в «Реале»

Клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прошлым летом мог оказаться в мадридском «Реале». По информации от The Athletic, между сторонами всё было практически согласовано, но в последний момент португальский специалист изменил своё мнение.

По сведениям источника, руководство «Реала» ощутило предательство со стороны Кампуша. Тем не менее, когда Луиш позвонил президенту «королевского клуба» Флорентино Пересу и попросил разрешения присоединиться к «ПСЖ», руководитель «Реала» без проблем согласился.

Напомним, Кампуш подвергся критике после неудачных выступлений «ПСЖ» в нынешнем сезоне. Луиш пригласил на роль главного тренера Кристофа Галтье, который на днях вылетел с командой из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала. Более того, Кампуша критикуют за селекционную политику, ведь ни один из пришедших летом новичков пока не смог стать стабильным игроком стартового состава.