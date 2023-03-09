Журналист: «Месси и его семья хотят вернуться в Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перебраться в «Барселону».

Отмечается, что на данный момент аргентинец не приблизился к договорённости с руководством «ПСЖ» по новому контракту. Действующее соглашение истекает в июне, и, как сообщает журналист Эстебан Эдуль, сам Месси и его семья хотели бы вернуться в Барселону. Каталонский клуб пока не предпринимал никаких действий по возвращению своей легенды. Ситуация остаётся неопределённой.

Напомним, что мечта Лионеля Месси помочь «ПСЖ» впервые в истории выиграть Лигу чемпионов вновь потерпела крах – «Бавария» не пустила парижан в четвертьфинал, взяв верх в противостоянии с общим счётом 3:0.