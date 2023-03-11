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Чемпионат Франции. Лига 1

Брест - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн

11 Марта 2023 • 03:06 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
1 7.00 X 4.90 2 1.43
Через 18 ч. 52 мин.

После неудачного матча с «Баварией» «ПСЖ» остаётся только борьба за победу в Лиге 1, что не кажется сложной задачей для парижан, которые в субботу могут обеспечить себе отрыв в 11 очков от второго места. Для этого нужно одолеть аутсайдеров из «Бреста». К тому же три очка в этом споре должны немного поднять настроение болельщиков парижан после очередного еврокубкового фиаско.

Оторвется ли на сопернике «ПСЖ», а может, «Брест» удивит - проверим расклады в 23:00 на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Connect,  beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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БРЕСТ ПСЖ
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