Галтье: «Я не пытаюсь убедить Мбаппе в состоятельности проекта «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе.

«Я не пытаюсь убедить Мбаппе в состоятельности проекта «ПСЖ». Килиан является футболистом своего нынешнего клуба и с каждым матчем показывает, что привержен команде. Мбаппе хочет поднять команду как можно выше и добиться с ней максимального успеха», – сказал Галтье на пресс-конференции.

В прессе снова начали активно ходить слухи о возможном переходе Мбаппе в мадридский «Реал». «ПСЖ» недавно вылетел из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала от мюнхенской «Баварии».

Сам Галтье может потерять работу в конце сезона.