«ПСЖ» лишь на 90-й минуте дожал аутсайдера

После вылета из главного еврокубка у «ПСЖ» остаётся только чемпионат Франции, где нет большой конкуренции, и лучший клуб страны может себе время от времени терять очки. В игре с «Брестом» едва так не получилось. Карлос Солер в дебюте метров с 15 запустил мяч в штангу, а Лионель Месси на добивании не попал в створ. Аналогично сыграл и Килиан Мбаппе с угла вратарской. В конце первого тайма «ПСЖ» забил. Дальний выстрел Мбаппе голкипер парировал перед собой, и Солер добавил мяч в цель. Соперник быстро ответил, Франк Онора убежал от преследователей и сравнял счет. После перерыва Месси и Лилиан Брассье обменялись опасными чуть неточными ударами. Нуну Мендеш от угла вратарской был готов забивать - парировано. На 90-й минуте Мбаппе убежал в отрыв и реализовал выход один на один.

2:1 в итоге, отрыв парижан от второго места вырос до 11 очков. «Брест» - в одном балле над зоной вылета.