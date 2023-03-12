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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» лишь на 90-й минуте дожал аутсайдера

12 Марта 2023 • 00:57 Комментировать
Брест
1:2
ПСЖ
окончен

После вылета из главного еврокубка у «ПСЖ» остаётся только чемпионат Франции, где нет большой конкуренции, и лучший клуб страны может себе время от времени терять очки. В игре с «Брестом» едва так не получилось. Карлос Солер в дебюте метров с 15 запустил мяч в штангу, а Лионель Месси на добивании не попал в створ. Аналогично сыграл и Килиан Мбаппе с угла вратарской. В конце первого тайма «ПСЖ» забил. Дальний выстрел Мбаппе голкипер парировал перед собой, и Солер добавил мяч в цель. Соперник быстро ответил, Франк Онора убежал от преследователей и сравнял счет. После перерыва Месси и Лилиан Брассье обменялись опасными чуть неточными ударами. Нуну Мендеш от угла вратарской был готов забивать - парировано. На 90-й минуте Мбаппе убежал в отрыв и реализовал выход один на один.

2:1 в итоге, отрыв парижан от второго места вырос до 11 очков. «Брест» - в одном балле над зоной вылета.

Протокол игры  
Брест1:2ПСЖ
  37'Солер Карлос (0:1)
(1:1) Онора Франк43'  
  90'Мбаппе Килиан (1:2)
Бизот МаркоФадига Ноа 81' (Эрей Кристоф ( 81') Дари АшрафБрассье ЛилианДюверн Жан-КевинЛис-Мелу ПьеррОнора ФранкМаньетти УгоБелькебла Арис  86'Дель Кастильо Ромен 76' (Лемарешаль Феликс ( 76') Мунье Стив 67' (Ле Дуарон Жереми ( 67')
Запасные: Локо БрэдлиБласкес ХоакинАрконте ТайрикШардонне БренданЭлис АльбертДембеле Карамоко
Доннарумма ДжанлуиджиПембеле Тимоте 75' (Бернат Хуан ( 75') Рамос СерхиоДанилу ПерейраМендеш НунуВерратти МаркоЗаир-Эмери Уоррен 89' (Саншеш Ренату ( 89') Фабиан Руис 75' (Витинья II ( 75') Солер Карлос 81' (Экитике Уго ( 81') Месси ЛионельМбаппе Килиан  86'
Запасные: Рико СерхиоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльЛетелье Александр
11 марта. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Брест ПСЖ
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