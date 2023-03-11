«ПСЖ» нацелился на трансфер Дембеле, Мбаппе поддерживает кандидатуру Усмана

«ПСЖ» следующим летом хочет пригласить в свои ряды полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. По информации от издания Sport, сделку поддерживает лично нападающий парижан Килиан Мбаппе, который выступает с Усманом в сборной Франции.

Напомним, в данный момент Дембеле продолжает залечивать свою травму, которую получил в конце зимы. У Усмана есть контракт с «Барселоной» до 2024 года, что упрощает задачу «ПСЖ». Правда, ранее президент каталонского клуба Жоан Лапорта намекал, что хочет продлить соглашение с Дембеле.

В нынешнем сезоне Усман отметился в чемпионате Испании пятью голами и пятью результативными передачами.