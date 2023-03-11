Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» нацелился на трансфер Дембеле, Мбаппе поддерживает кандидатуру Усмана

11 Марта 2023 • 14:50 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
1 6.90 X 5.00 2 1.43
Через 7 ч. 9 мин.

«ПСЖ» следующим летом хочет пригласить в свои ряды полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. По информации от издания Sport, сделку поддерживает лично нападающий парижан Килиан Мбаппе, который выступает с Усманом в сборной Франции.

Напомним, в данный момент Дембеле продолжает залечивать свою травму, которую получил в конце зимы. У Усмана есть контракт с «Барселоной» до 2024 года, что упрощает задачу «ПСЖ». Правда, ранее президент каталонского клуба Жоан Лапорта намекал, что хочет продлить соглашение с Дембеле.

В нынешнем сезоне Усман отметился в чемпионате Испании пятью голами и пятью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕСТ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 16:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эспаньол Эспаньол
1.27 6.20 11.00
Видео
11.03.23 в 18:15
Эльче Эльче
Вальядолид Вальядолид
2.65 3.20 2.85
Видео
11.03.23 в 20:30
Сельта Сельта
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.26 3.05 3.70
Видео
11.03.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Осасуна Осасуна
2.01 3.30 4.20
Видео
12.03.23 в 16:00
Мальорка Мальорка
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.35 2.80 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
15:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» и Винисиус Жуниор – переговоры в тупике слухи
15:36 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я уже обсудил с руководством свой новый контракт»
15:30 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы выиграли свои матчи без Левандовски, но нам очень его не хватало»
15:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:24 · Испания. Ла Лига
Хави: «Очень важно сохранить отрыв от «Реала» 1
15:21 · Испания. Ла Лига
Коке: «Депай привнёс в «Атлетико» хорошее настроение»
14:50 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нацелился на трансфер Дембеле, Мбаппе поддерживает кандидатуру Усмана
14:47 · Испания. Ла Лига
​Без Бензема: «Реал» объявил состав на матч с «Эспаньолом»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» будет сложно заполучить Гюндогана, игроком также интересуется «Ювентус»
14:37 · Испания. Ла Лига
Бензема может уйти из «Реала», если клуб не выполнит его требование
14:34 · Испания. Ла Лига
Рюдигер не готов сыграть с «Эспаньолом»
13:59 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» вряд ли подпишет Бернарду Силву – названа причина 1
13:48 · Италия. Серия А
«Атлетико» хочет купить полузащитника «Интера»
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» – главный фаворит на трансфер Кондогбия
13:29 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган был бы рад перейти в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем