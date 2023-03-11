«ПСЖ» ждёт решения от Мбаппе до мая

«ПСЖ» дал время своему нападающему Килиану Мбаппе определиться с будущим. По информации от The Athletic, парижская команда ожидает услышать ответ от лучшего бомбардира в своей истории к концу мая.

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов в прессе активно начали гулять слухи о желании Мбаппе сменить клубную прописку к началу следующего сезона. Напомним, Килиан лишь менее года назад продлил контракт с «ПСЖ».

«Реал» Мадрид вновь может попытаться заполучить форварда в свои ряды грядущим летом. Если Мбаппе откажется продлевать свой контракт, который рассчитан до 2024 года, «ПСЖ» может отпустить француза, чтобы в будущем не потерять его на правах свободного агента.