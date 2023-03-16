Бензема: «Дешам? Не буду о нём говорить»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не стал говорить о тренере сборной Франции Дидье Дешаме. Напомним, у форварда накануне чемпионата мира случился конфликт со специалистом, из-за чего Бензема впоследствии завершил международную карьеру.

«Дешам? Не буду о нём говорить. Сейчас не подходящее для этого время. Я здесь для того, чтобы говорить о матче с «Ливерпулем», – заявил Бензема в послематчевом интервью.

Вчера Бензема забил победный гол в ворота «Ливерпуля» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. При этом 35-летний француз также получил награду лучшему игроку поединка.