Браим Диас с высокой вероятностью будет выступать за «Реал» в следующем сезоне

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас, судя по всему, не перейдёт в «Милан» на постоянной основе.

Итальянский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца текущего сезона с возможностью выкупа, однако не планирует активировать опцию на оговорённых ранее условиях. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, всё идёт к тому, что Диас начнёт следующий сезон в «Реале». В мадридском клубе довольны развитием хавбека и продолжают обсуждать с ним продление контракта.

Браим Диас принял участие в 30 матчах «Милана» в текущем сезоне, записав себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи.