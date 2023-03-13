«Барселона» должна Альбе 38 миллионов евро, клуб хочет избавиться от игрока

Каталонская «Барселона» должна выплатить своему левому защитнику Жорди Альбе 38 миллионов евро в течение следующего сезона. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» задолжали футболисту в последние годы, задерживая зарплату.

Руководство «Барселоны» хочет избежать этой выплаты, подвергнув Альбу такому же давлению, с каким год назад столкнулся полузащитник Френки де Йонг. Верхушка клуба хочет вынудить Жорди покинуть клуб либо на правах аренды, либо на постоянной основе.

Напомним, контракт Альбы с «Барселоной» рассчитан до конца следующего сезона. Футболиста ранее связывали с переездом в МЛС.