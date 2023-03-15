Гюндоган пока смотрится самым реалистичным летним трансфером «Барселоны»

У полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана хорошие шансы на переход в каталонскую «Барселону» следующим летом. Если верить журналисту Херарду Ромеро, немец сейчас смотрится самым реалистичным трансфером «сине-гранатовых» в грядущее межсезонье.

Гюндоган при этом пока не решил, будет ли он продлевать свой истекающий контракт с «Манчестер Сити». Полузащитник может летом стать свободным агентом, что как раз привлекает испытывающую финансовые трудности «Барселону».

Отметим, что перед принятием решения Гюндоган намерен проконсультироваться со своей семьёй. Не исключено, что Илкай останется в «Манчестер Сити» и подпишет новый контракт.