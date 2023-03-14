Мендеш обсудит с «Барселоной» трансфер Асенсио

Футбольный агент Жорже Мендеш скоро встретится с представителями каталонской «Барселоны», чтобы обсудить потенциальный переход своего клиента Марко Асенсио, который уже несколько лет защищает цвета мадридского «Реала».

По информации от журналиста Херарда Ромеро, «Барселона» действительно рассматривает возможность приглашения Асенсио грядущим летом. Напомним, Марко вполне может стать свободным агентом, ведь футболист далёк от того, чтобы продлить свой истекающий контракт с «Реалом».

Напомним, Асенсио несколько месяцев давал интервью, в котором не исключил свой переход в «Барселону» в будущем. На счету испанца 5 голов и три ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата.