Представитель Анчелотти вновь был замечен в Бразилии

Карло Анчелотти может возглавить бразильскую национальную команду.

Слухи о возможном назначении итальянца на пост рулевого «пентакампеонов» распространились зимой. Сам специалист неоднократно опровергал эти сведения, заявляя о намерении доработать до конца контракт с «Реалом», истекающий в 2024 году. Несмотря на это, по данным Sport, представитель Анчелотти вновь посетил Бразилию. Как сообщает источник, Бразильская конфедерация футбола продолжает внимательно следить за положением рулевого в мадридском «Реале».

Ранее в испанских СМИ появлялась информация о недовольстве руководства «сливочных» работой Анчелотти в текущем сезоне.