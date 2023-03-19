​«Реал» объявил состав на «эль класико»

В воскресенье вечером внимание части футбольного мира будет сосредоточено на «Камп Ноу», где пройдёт «эль класико» - «Барселона» против «Реала». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Как видим, Карим Бензема выйдет на поле с первых минут. В последней игре с «Ливерпулем» форварда заменили из-за болезненных ощущений.

Матч «Барселона» - «Реал» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

«Реал» сейчас занимает второе место в таблице Ла Лиги. От «Барселоны» мадридцы отстают на девять очков.