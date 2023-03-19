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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» объявил состав на «эль класико»

19 Марта 2023 • 21:17 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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Через 0 ч. 17 мин.

В воскресенье вечером внимание части футбольного мира будет сосредоточено на «Камп Ноу», где пройдёт «эль класико» - «Барселона» против «Реала». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Как видим, Карим Бензема выйдет на поле с первых минут. В последней игре с «Ливерпулем» форварда заменили из-за болезненных ощущений.

Матч «Барселона» - «Реал» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

«Реал» сейчас занимает второе место в таблице Ла Лиги. От «Барселоны» мадридцы отстают на девять очков.  

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Реал Мадрид
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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