Три запасных «Пари НН» отличились ассистами в одном матче РПЛ – такого в лиге не было 14 лет

Минувшим вечером нижегородский «Пари НН» безжалостно разгромил нестабильный «Сочи» Дмитрия Хохлова – 4:0. Удивительным этот матч стал не только благодаря этому факту, но ещё и потому, что ассистами в нём отличились сразу три вышедших на замену игрока нижегородцев.

Так, голевые передачи в составе хозяев оформили три игрока, начинавшие матч изначально на скамейке запасных – это Ярослав Михайлов, Владислав Яковлев и Илья Берковский. Как сообщает Opta Sports, подобное случилось в РПЛ впервые как минимум с 2009 года.

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