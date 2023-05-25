Маслов: «Ни у кого в «Спартаке» нет даже мысли об отпуске»

Защитник «Спартака» Павел Маслов порассуждал о концовке сезона для «красно-белых». Напомним, что в финальных турах РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля могут стать серебряными призёрами чемпионата России, если обойдут ЦСКА в турнирной таблице. Игрок обороны отметил боевое настроение в своём коллективе.

«Уверен, ни у кого в команде нет даже мысли от том, что осталось потерпеть две недели и скоро в отпуск. Мы по максимуму сконцентрированы, понимаем, за что мы бьёмся. Наши мысли только об этом», - цитирует Маслова «Матч ТВ».

Ранее игрок обороны сравнил календарь ЦСКА и «Спартака» в двух финальных турах РПЛ.