Гаврилов: «Займёт ли «Спартак» второе место? Нет никаких гарантий»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов оценил шансы своей бывшей команды на серебряные медали Российской премьер-лиги. До конца текущего розыгрыша РПЛ остаётся два тура. «Красно-белые» пока отстают от соседей из ЦСКА на один пункт в турнирной таблице.

«Займёт ли «Спартак» второе место? Никто не знает. Нельзя дать никаких гарантий», – заявил Гаврилов в беседе с «Газета.Ру».

Шансы «Спартака» на финиш на второй строчке резко повысились после победы команды в дерби над ЦСКА в последнем туре чемпионата. Команда Гильермо Абаскаля обыграла «армейцев» со счётом 2:1. Победный мяч на последних минутах забил Квинси Промес.