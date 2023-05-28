Червиченко дал совет руководителям «Спартака»

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», дал совет нынешним руководителям клуба. По мнению функционера, боссам «красно-белых» нужно наводить порядок в команде.

«Надеюсь, летом новое руководство наведёт порядок в команде. Слишком много игроков, которые не оправдывают свои зарплаты. Они закрывают глаза на всё. А нужно дать дорогу своим молодым футболистам», - высказался Червиченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» на своём поле не смог обыграть «Пари НН» - ничья 0:0. В последнем туре Премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Крыльев Советов» на выезде.

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