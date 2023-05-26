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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бальде: «В следующем году «Спартак» должен бороться за титул с «Зенитом»

26 Мая 2023 • 11:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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28.05 14:00

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде поделился мнением о перспективах «красно-белых» в следующем сезоне.

Сенегалец считает, что «Спартаку» по силам навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«Мы должны в следующем году бороться с «Зенитом» за титул. Мы вернёмся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем, это реальная цель», — цитирует Бальде Metaratings.

После 28 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно выиграл чемпионат России. Этот успех стал для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Кейта Бальде
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