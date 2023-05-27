Камоцци выбрал лучшего игрока сезона РПЛ

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», выбрал лучшего футболиста Премьер-лиги в завершающемся сезоне.

«Для меня Промес лучший футболист в этом сезоне», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Квинси Промес на текущий момент занимает второе место в рейтинге бомбардиров чемпионата России с 20 голами. Больше забил только Малком (23 гола). На финише сезоне Промес постарается обойти представителя «Зенита».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 28 мая – против «Пари НН» на своём поле.