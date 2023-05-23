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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «У «Спартака» всегда есть задача — выиграть РПЛ»

23 Мая 2023 • 12:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что «красно-белые» всегда нацелены на чемпионский титул.

Вместе с тем футболист не смог сказать, находится ли сейчас «Спартак» на одной ступени с «Зенитом». По мнению Литвинова, результаты «красно-белых» зависят не только от очных матчей с «сине-бело-голубыми».

«Количество допущенных ошибок решает исход положения команды в турнирной таблице. Говорить за 30 туров до начала сезона — неправильно. Мы должны настраиваться, двигаться по ходу сезона. У нас всегда есть задача — выиграть РПЛ», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

За два тура до конца текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Отметим, что в последний раз «красно-белые» выигрывали чемпионат России в 2017 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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