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Петржела: «У «Спартака» не хватит денег, чтобы пригласить Спаллетти»

26 Мая 2023 • 16:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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28.05 14:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что «Спартак» не сможет пригласить на работу итальянского специалиста Лучано Спаллетти, который ближайшим летом, скорее всего, покинет «Наполи».

Напомним, что под руководством Спаллетти неаполитанская команда выиграла текущий розыгрыш чемпионата Италии. Этот успех стал для «Наполи» первым за последние 33 года.  

«Может ли Спаллетти возглавить «Спартак»? Это из области фантастики. У них не хватит денег, чтобы пригласить тренера-чемпиона Италии», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Спаллетти покинет «Наполи» из-за разногласий с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Отметим, что с 2009 по 2014 год итальянский тренер возглавлял «Зенит».

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 28 мая против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лучано Спаллетти Властимил Петржела Наполи
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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