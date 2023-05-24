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Глебов может стать игроком «Спартака» слухи

24 Мая 2023 • 20:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Лидер «Ростова», молодой центральный полузащитник Данил Глебов может пополнить московский «Спартак». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По его информации, московский топ-клуб готов предложить за игрока центра поля не более 6-7 млн евро. Южане, в свою очередь, не желают расставаться со своим капитаном менее, чем за 10 млн евро.

Отмечается, что в переходе футболиста больше всего заинтересованы спортивный директор клуба Пол Эшуорт и член совета директоров Олег Малышев. По слухам, это противоречит планам Гильермо Абаскаля, главного тренера команды, который намерен подписать летом двух новых игроков атаки, а не «шестёрку».

Капитан «Ростова» Глебов провёл в текущем сезоне 37 матчей за дончан, в которых четырежды отмечался голом и пять раз ассистом. Контракт игрока с «жёлто-синими» действует до окончания следующего сезона.

Глебов дал обещание болельщикам «Ростова»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Пол Эшуорт Данил Глебов Иван Карпов трансферы футбола - лето 2023 Олег Малышев
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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