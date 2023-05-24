Масалитин посоветовал «Спартаку» сводить Соболева к психологу

Бывший российский футболист Валерий Масалитин, известный по выступлениям за московский ЦСКА, прокомментировал четырёхматчевую дисквалификацию Александра Соболева за оскорбительный жест в адрес Виллиана Роши в минувшем московском дерби. После этого спартаковец покинул поле – Сергей Карасёв удалил нападающего после просмотра видеоповтора.

«Александра, по моим подсчётам, в этом сезоне примерно в пяти-шести матчах должны были удалять и до этой красной карточки, но не удаляли. «Спартаку» следует обратить внимание на это, если они хотят продолжить с нападающим сотрудничество. Можно сводить его к психологу или провести какую-то воспитательную беседу, чтобы он успокоился», - рассказал Масалитин «РБ Спорт».

Соболев дисквалифицирован на четыре матча