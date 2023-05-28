Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Пари НН» в 29-м туре РПЛ.

- Как вам результат матча «Спартак» - «Пари НН»?

- Когда команда играет не на максимальных усилиях, тем более что поставить игру Абаскалю так и не удалось, ей сложно добиться результата. Это показали последние встречи. Сегодня этого не было. За счет мастерства «Спартак» на данный момент не может обыграть клуб, который борется за выживание. Юран – опытный тренер. Он правильно построил игру. Ему нужен был результат, и он его добился. А «Спартак» старался, что-то делал, но когда не играет на максимуме, результата не добивается. Мы это часто видели.

- Как вам игра в нападении без Соболева?

- Не сказал бы, что его не хватало команде. В последних матчах Саша себя не проявлял. Он не создает игру, а только завершает моменты. Если игра идет – он может навязать борьбу в штрафной площади и завершить атаку. Здесь больше зависит от организации игры. «Спартак» должен ей владеть, но сегодня мы увидели равную игру в обоих таймах. У хозяев не было преимущества, а с такими соперниками его надо иметь. И Соболев здесь не причем.

- Почему с такими клубами «Спартаку» тяжелее, чем с ЦСКА, «Краснодаром»?

- Потому что он на эти клубы не настроен по максимуму. Там надо играть с полной выкладкой. Это компенсирует отсутствие поставленной игры. Хорошие футболисты в команде есть, но комбинационной игры, как в том же «Зените», нет.

- Это чисто тренерская проблема?

- Конечно. Или он не знает, как это делать, или нужны исполнители более высокого класса. А тем, кто есть, надо ставить игру. И Абаскаль, видимо, не знает, как это сделать. У него нет такого опыта. Он его сейчас приобретает. А для этого нужно время и чтобы кто-то тебе помог. Видно, что Абаскаль старается, но не может пока этого добиться.

- Промес не так был заметен, учитывая, что он борется с Малкомом за звание лучшего бомбардира, и ему надо забить три мяча, чтобы догнать зенитовца. Как оцените игру Квинси?

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- Он сыграл посредственно. От него нужно ждать более яркой игры. От Квинси многое зависит, но сегодня у него не сложилось. Во многих матчах Промес выручал команду, и, видимо, подсел уже.

- Может, такие соперники, как «Пари НН», его не мотивируют, как ЦСКА, например?

- Просто Юран понимал, что его надо нейтрализовать. Он грамотно построил игру, чтобы мяч как можно меньше был у Промеса.

- Какие перспективы «Спартака» в борьбе за второе место?

- Теперь все зависит от ЦСКА. Все будет решаться в последнем туре. Но для меня особой разницы между вторым и третьим местом нет. Главное – не вылететь из тройки, потому что у «Ростова» тоже есть шансы туда подняться при определенных раскладах.

- Вообще в этом сезоне «Спартак» наиграл на второе место, как вам кажется?

- Сложный вопрос. Были разные матчи, но чтобы завоевывать высокие места, нужно выигрывать у таких клубов, как «Пари НН».

- А что касается перспектив «Пари НН», у него будут хорошие шансы в переходных матчах с такой игрой?

- Он останется. У него хорошая команда. То качество игры, которое есть у нижегородцев, позволяет это сделать. Видно, что у них есть мотивация. Я не сомневаюсь, что нижегородцы останутся в РПЛ, вопрос только в том, как это будет выглядеть.

Елена Григорьевская