Бояринцев уверен, что «Спартак» наберёт шесть очков и возьмёт серебро РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне рулевой саратовского «Сокола» Денис Бояринцев уверен, что «красно-белые» станут серебряными призёрами текущего сезона РПЛ.

По его мнению, «Спартак» в состоянии выиграть два оставшихся матча чемпионата России. Первый пройдёт в рамках 29 тура дома против «Пари НН», второй – в Самаре в гостях против «Крыльев Советов».

«Спартак» возьмёт шесть очков, а ЦСКА споткнётся на «Краснодаре» на выезде. Мой прогноз — «Спартак» станет вторым, а ЦСКА займет третье место», - цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

В минувшие выходные, напомним, ЦСКА уступил «Спартаку» в рамках столичного дерби – 1:2.