Туфрин: «Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин отреагировал на поступок нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Напомним, Соболев был удалён в середине второго тайма за неприличный жест, показанный им защитнику «армейцев» Виллиану Роше. Туфрин попытался сравнить форварда «красно-белых» с другим скандально известным российским футболистом, нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой, чьё интимное видео несколько лет назад потрясло интернет.

«Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел. Потому что у Дзюбы – это личное, кто-то выложил видео в интернет, сам Артём этого не хотел. Дзюба, тем не менее, — медийный, далеко не глупый. А Соболев — просто дурак», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

По мнению экс-президента «Зенита», к такому поступку Соболева привела вседозволенность. Туфрин считает, что за свой жест 26-летний футболист заслуживает самого строгого наказания.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.