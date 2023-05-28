Тренер «Спартака» Абаскаль назвал сына русским именем

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, как он назвал своего сына. Испанский тренер и его супруга дали малышу двойное имя – Гильермо-Николай.

«Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я изучал этот вопрос», - сказал Абаскаль, чьи слова приводит телеграм-канал «Панк инсайд».

«Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь всё так, как надо, я рад», - отметил тренер.

«Спартак» в воскресенье не смог обыграть дома «Пари НН» - матч завершился вничью со счётом 0:0. Теперь Абаскаль будет готовить команду в последней игре сезона против «Крыльев Советов». Матч состоится в Самаре в субботу, 3 июня.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.