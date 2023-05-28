Юран назвал причину отсутствия Глушакова в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0) рассказал, почему в этой игре не принял участие полузащитник Денис Глушаков.

«У Глушакова травма, поэтому сегодня не сыграл», — цитирует Юрана «Чемпионат».

В текущем сезоне 36-летний Глушаков провёл за нижегородскую команду девять матчей и забил один гол.

После 29 туров РПЛ «Пари НН» набрал 27 очков и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. От спасительного 12-го места, позволяющего избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ, нижегородцы отстают на два очка. При этом «Крылья Советов», занимающие сейчас эту позицию, имеют одну игру в запасе.