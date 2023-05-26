Рианчо: «Абаскаль не уйдёт из «Спартака» без трофея»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о главном достижении «красно-белых» в текущем сезоне.

«Главное достижение — продление контракта с Абаскалем. Это инвестиции в будущие успехи. Испанские тренеры по своему менталитету — победители. Убежден, что без какого-нибудь трофея Абаскаль из «Спартака» не уйдет», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Эксперт считает, что руководители «Спартака» должны помочь Абаскалю в усилении состава, тогда столичный клуб сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за трофей.

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 53 очка.