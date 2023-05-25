Абаскаль попросил «Спартак» подписать полузащитника, но в клубе считают цену на Глебова слишком высокой

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил клуб приобрести опорного полузащитника.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» интересен хавбек «Ростова» Данил Глебов. По информации Metaratings, в московском клубе считают, что цена на 23-летнего футболиста слишком высока, но стороны всё равно продолжают переговоры. При этом отмечается, что «красно-белые» рассматривают и другие варианты для усиления полузащиты.

В нынешнем сезоне Глебов провёл за «Ростов» 37 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.