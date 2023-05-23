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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Соболев нормальный человек, такие поступки ему не свойственны»

23 Мая 2023 • 23:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин порассуждал о поведении ведущего форварда «красно-белых» Александра Соболева.

«Лично знаю Соболева, он нормальный человек, такие поступки ему несвойственны. Ни на поле, ни вне его. Что касается Роши, он очень хорошо против него действовал, выиграл много единоборств, но это не повод так себя вести», - цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Экс-защитник посоветовал Соболеву «поработать над этой историей».

Так получилось, что после дерби против ЦСКА (2:1) футбольная общественность в основном обсуждает не саму игру, а красные карточки. Удалениями арбитр матча Сергей Карасёв «наградил» показавшего неприличный жест Виллиану Роше Александра Соболева, а также самого Рошу, который этот жест для арбитров повторил.

Хаджи: «Непонятно, какие сдвиги у Соболева в голове»

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Шишкин Александр Соболев
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