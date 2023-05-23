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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло: «Возможно, Соболева в этом чемпионате мы уже не увидим»

23 Мая 2023 • 13:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о том, кто может заменить нападающего «красно-белых» Александра Соболева. Напомним, в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА Соболев получил красную карточку за неприличный жест. Вероятно, футболиста ждет длительная дисквалификация, поэтому он вряд ли появится на поле в этом сезоне.

«Возможно, Соболева в этом чемпионате мы уже не увидим. Значит, произойдет перестройка в группе атаки. Николсон? Опять-таки говорят, что он хочет уходить. Игрок-то он качественный, фактурный, оснащен в техническом плане, только сейчас совсем никакой», — приводит слова Шавло Bobsoccer.

Функционер отметил, что на скамейке есть Павел Мелёшин, который не играет ни в молодежке, ни в основе, из-за этого футболист может деградировать, поэтому если на него не рассчитывают, то нужно отдать в аренду.

В текущем сезоне РПЛ Соболев забил 13 голов, Николсон — 4, а на счету Мелёшина пока один мяч.  
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Александр Соболев Шамар Николсон Павел Мелёшин
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