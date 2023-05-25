Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс стал объектом внимания со стороны клуба из Франции. Как сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в столичный клуб уже пришло предложение по люксембургскому игроку.

Напомним, что 26-летний Мартинс выступает в составе «красно-белых» с прошлой зимы, когда он перебрался в Москву из швейцарского «Янг Бойз». В его активе за команду в текущем сезоне 22 сыгранных матча, учитывая как Премьер-лигу, так и Кубок России. В них ему удалось трижды отличиться голом и четыре раза голевой передачей.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро, контракт игрока сборной Люксембурга со «Спартаком» действует ещё три года – до окончания сезона-2025/26.

Ранее мы уже сообщали, что шансы Мартинса покинуть Россию этим летом довольно велики.