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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Французский клуб сделал «Спартаку» предложение по Мартинсу эксклюзив

25 Мая 2023 • 00:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс стал объектом внимания со стороны клуба из Франции. Как сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в столичный клуб уже пришло предложение по люксембургскому игроку.

Напомним, что 26-летний Мартинс выступает в составе «красно-белых» с прошлой зимы, когда он перебрался в Москву из швейцарского «Янг Бойз». В его активе за команду в текущем сезоне 22 сыгранных матча, учитывая как Премьер-лигу, так и Кубок России. В них ему удалось трижды отличиться голом и четыре раза голевой передачей.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро, контракт игрока сборной Люксембурга со «Спартаком» действует ещё три года – до окончания сезона-2025/26.

Ранее мы уже сообщали, что шансы Мартинса покинуть Россию этим летом довольно велики.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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