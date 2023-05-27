Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать Александра Соболева за непристойный жест в матче между «Спартаком» и ЦСКА.

«В КДК в этой ситуации нашли золотую середину - ни меньше, ни больше. Понятно, что среди общественности пошел отрицательный фон касательно поступка Соболева. На самом деле по ходу сезона Соболев много раз висел на жёлтой карточке, и ему не показывали вторую. Я считаю, что приблизительно в пяти играх его могли удалить. Он бы пропускал игры.

На это необходимо обратить внимание руководству «Спартака». Нужно провести беседу. Всё-таки не хочется терять Соболева ни «Спартаку», ни сборной. Так что нужно проводить беседы, чтобы он не делал таких поступков. В КДК РФС, повторюсь, нашли золотую середину, взвесив все грамотно», - сказал Масалитин.