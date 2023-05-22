Пономарёв: «Юран – молодец, настроил команду»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил роль Сергея Юрана в сегодняшнем разгроме нижегородским «Пари НН» «Сочи» (4:0).

«Тренер сегодня хорошо подготовил своих ребят, голы в их исполнении просто сумасшедшие, впечатлили. Молодец Юран, но я нисколько в нем не сомневался – грамотный, жесткий парень», - цитирует Пономарёва Rusfootball.

Напомним, этот разгром не только обеспечил нижегородцам как минимум 14-е место по итогам сезона, но и отправил в Первую лигу подмосковные «Химки».

О том, как развивались события понедельничной игры, читайте в нашем репортаже.