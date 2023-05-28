Абаскаль ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своём будущем в столичном клубе.

После матча 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на своём поле сыграли вничью с «Пари НН» (0:0), испанский специалист заявил журналистам, что останется в команде на следующий сезон.

Напомним, что 34-летний наставник возглавил «Спартак» летом прошлого года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

«Спартак» за тур до конца чемпионата располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на один балл.